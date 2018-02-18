Согласно предварительным сведениям посольства Азербайджана в ИРИ, на борту рухнувшего в Иране самолета граждан Азербайджана не было.
Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.
Согласно предварительным сведениям посольства Азербайджана в ИРИ, на борту рухнувшего в Иране самолета граждан Азербайджана не было.
Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.
Дата: 2018/02/18 14:19
Раздел: Азербайджан, Важно
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