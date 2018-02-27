Ночь – то время суток, когда все самое обычное и привычное приобретает иной смысл. Именно в это время наше воображение включается на всю мощь и превращает предметы в самые ужасные существа параллельной вселенной. Мы боимся ночи, поскольку наше воображение бьет именно по нашим страхам.

И это отлично знает художник Stefan Koidl, который создает свои рисунки, основываясь на наших страхах. Об этом пишет Twizz. Он, к примеру, прекрасно знает, что при дневном свете клоун и вовсе не способен напугать даже самого трусливого человека, но, что, если тот же раскрашенный шут будет продавать сладости ночью в заброшенном месте.

Одним словом, приготовьтесь к самым зловещим работам талантливого парня.