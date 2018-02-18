Николас Круз, открывший стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину, чтобы избежать смертной казни. Об этом сообщает NBC.

По ее данным, адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения сделки, которая предполагала бы признание вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Крузу предъявлены обвинения в предумышленном убийстве по 17 пунктам. Пока формально прокуроры не оглашали свое намерение добиваться для стрелка смертной казни, однако адвокаты уверены, что именно так и произойдет. «Имеет место только один вопрос: должен ли этот молодой человек жить или умереть путем применения смертной казни», — приводит газета Sun Sentine слова защитника Говарда Финкелстайна.

Жертвами стрельбы 14 февраля в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.