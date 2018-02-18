Известие о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру, которые отпраздновали свадьбу всего 2,5 года назад, поразило многочисленных поклонников пары. Однако для друзей, близко знавших супругов, новость о том, что актриса и ее супруг приняли решение расстаться не стала большим сюрпризом. Об этом пишет издание 7Дней.

Приятельницы Энистон рассказали, что почти весь последний год Дженнифер и Джастин провели врозь. Она — в своем доме в Лос-Анджелесе, а он — в апартаментах в Нью-Йорке. В последний раз Дженнифер видели в Greenwich Village — в квартире, где жил Теру в октябре прошлого года. Дженнифер снималась в кино, занималась йогой и проводила время в компании близких друзей, не слишком часто появляясь на ночных тусовках в клубах. А Джастин, тем временем, все больше вливался в художественно- артистическую богему, к которой он всегда тяготел. Как утверждают свидетели, Теру не раз говорил своим новым друзьям, что он «совершенно свободен», намекая на то, что его статус женатого мужчины – только формальность. Джастин вовсю веселился в компании богемных приятелей и подружек. Но чаще всего его видели в обществе модной молодой фотохудожницы Петры Коллинз.

На самом деле, Джастина, который всегда пользовался успехом у дам, за этот год не раз видели в обществе женщин. К примеру, в начале прошлого года в СМИ появились фото с вечеринки, где Теру вовсю обнимался с актрисой Наоми Уоттс, которая незадолго до этого рассталась с Ливом Шрайбером. Как утверждают, эти фото вызвали у Дженнифер приступ ревности, однако она быстро успокоилась, поскольку у Теру нашлось оправдание. Он заявил, что Наоми просто его старая подруга, с которой он дружит больше 16 лет. А вот сближение супруга с 25-летней Петрой возмутило 49-летнюю Энистон гораздо больше.

Как утверждают, именно начало этой «дружбы» и стало «началом конца» брака актрисы с Теру. Хотя, конечно, дело было не только в новой пассии Джастина. Энистон и Теру с самого начала были совершенно разными людьми — с несовпадающими вкусами, привычками и кругом знакомств. Так что приходится удивляться, как она ухитрились прожить вместе, в общей сложности вместе почти 7 лет. Теперь же им предстоит бракоразводный процесс. Есть надежда, что он будет не слишком «кровопролитным», поскольку, по имеющимся сведениям, перед свадьбой они заключили брачный контракт. Так что каждый останется «при своем»: Энистон сохранит свои 200 миллионов, в Теру свои 20 миллионов. Хорошо еще, что супруги так и не завели детей, так что хотя бы их «делить» не придется….