Следственный комитет России (СКР) назвал причину смерти трехлетней Захры Рзаевой, которая скончалась в детском саду в Новой Москве, cообщает Лента.ру.

По предварительным данным, ребенок скончался от сердечной дисфункции, сообщается на сайте ведомства.

«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — заявили в СКР.

Проведенная экспертиза не показала признаков переохлаждения организма, а также следов внутренних или внешних травм у ребенка.

По словам сотрудников правоохранительных органов, во время прогулки у девочки случился приступ, ее отнесли в помещение к медсестре, вызвав скорую помощь.

Накануне Minval сообщал о том, что девочку нашли на игровой площадке лежащей в сугробе без сознания. Воспитательница и нянечка заметили ее отсутствие, только когда вернулись с прогулки. Отец погибшей девочки рассказал полицейским, что проблем со здоровьем у нее никогда не было, но недавно родители заметили на ее теле синяки якобы от падения во время игры.