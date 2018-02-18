Так называемая «частная военная компания «Вагнер» — не что иное, как подразделение вооруженных сил России, которым руководство страны отдает приказы, но при этом не несет ответственности за последствия их выполнения.

Как пишет публицист Виталий Портников для интернет-сайта espreso.tv, такие «Вагнеры» — инструмент Кремля и для участия в военных конфликтах за пределами РФ на стороне какой-либо из сторон, и для контролирования оккупированных территорий.

Потому Кремль и российское Минобороны так рьяно доказывают, что не имеют никакого влияния на частные военные компании, что они участвуют в военных конфликтах исключительно по своей инициативе.

«И в этом – суть российского вымысла. Солдаты частных военных компаний никуда не ездят сами. Они выполняют приказы российского командования. Но при этом само командование никакой ответственности за выполнение этих приказов не несет. Поэтому и договориться с ним совершенно невозможно», — пишет журналист.

Ведь не исключено, что в перспективе тот же «Вагнер» будет от имени России контролировать ситуацию в Донбассе, а Кремль, как говорится, умоет руки.

«Ополченцы» уйдут и сдадут оружие – а «Вагнер» останется. И будет по-прежнему контролировать оккупированные территории не хуже регулярной армии. Потому что «Вагнер» — это регулярная армия и есть, только еще и подготовленная для диверсий и террора. Потому что под маской «Вагнера» скрывается Путин», — резюмирует известный журналист.