На шоу «Ты супер!» представитель Азербайджана Самед Новрузов исполнил композицию Рашида Бейбутова «В этом городе».
Благодаря прекрасному выступлению 15-летний исполнитель пробился во второй тур конкурса.
На шоу «Ты супер!» представитель Азербайджана Самед Новрузов исполнил композицию Рашида Бейбутова «В этом городе».
Благодаря прекрасному выступлению 15-летний исполнитель пробился во второй тур конкурса.
Дата: 2018/02/18 18:30
Раздел: Life-style, Азербайджан
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