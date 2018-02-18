Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 1614 боевиков, сообщает генеральный штаб Турции в воскресенье.

«С начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано 1614 членов террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*», — говорится в заявлении генштаба.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне, которые составили 32 человека убитыми и около 150 ранеными.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.