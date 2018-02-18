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Самолёт иранской авиакомпании Aseman Airlines, потерпевший крушение в Иране, ранее уже имел технические проблемы, отразившиеся на его работе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ. В частности, чуть меньше месяца назад лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку из-за неисправности. Позднее технические неполадки устранили, и он продолжал летать вплоть до крушения 19 февраля.

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Согласно предварительным сведениям посольства Азербайджана в ИРИ, на борту рухнувшего в Иране самолета граждан Азербайджана не было.

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Все 66 человек, находившихся на борту разбившегося в центральной части Ирана самолета, погибли, передает агентство ISNA со ссылкой на иранскую авиакомпанию Aseman Airlines.

Вертолет спасательных служб Ирана не смог добраться до предполагаемого места крушения самолета, на борту которого находились около 60 человек, из-за плохой погоды, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя местных властей.

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Власти Ирана уточнили, что на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение сегодня утром в центральной части страны, находились 66 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, информацию об этом распространил Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди. По его словам, на борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Все 66 человек на борту самолета погибли, сообщает агентство ISNA со ссылкой на авиакомпанию.

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Иранский самолет с 60 пассажирами на борту упал в провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним.

Ранее агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек.

Предположительно, на борту находилось 60 человек. Сообщается, что самолет принадлежал компании «Aseman Airlines».

О судьбе пассажиров и членов экипажа пока ничего не известно. По данным Press TV, несколько человек могли выжить. Очевидцы рассказали журналистам, что воздушное судно пыталось экстренно сесть в районе ферм.

Согласно сообщению агентства Fars, потерпевший крушение в центральной части Ирана самолет иранских авиалиний пока не найден.