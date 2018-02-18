В Кемеровской области России мужчина сорвался с высоты, пытаясь достать приз с масленичного столба.

На площади в Анжеро-Судженске установили столб с подарками, закрепленными на самом верху, передает Интерфакс.

На кадрах, появившихся в Сети видно, как попытать счастья решил мужчина.

Он забрался на самый верх под одобрительные возгласы толпы.

Снять приз он так и не смог, поэтому решил спуститься на землю. Однако мужчина не удержался на столбе и сорвался с высоты. Внизу лежали маты, однако они не помогли — пострадавший упал на спину и не подавал признаков жизни.

Ведущая сразу начала звать медиков в микрофон. Дежурившая на празднике карета скорой помощи доставила мужчину в больницу.

По предварительным данным, мужчина выжил и сейчас находится в реанимации.

После произошедшего празднование Масленицы решили не продолжать.