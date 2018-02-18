Среди беженцев, которые прибыли в ФРГ в 2015-2016 годах, были террористы, часть прибывших радикализировались уже в Германии.

Как передает РИА Новости, об этом заявил действующий глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда пришла большая волна миграции в 2015-2016 годах, считалось, что террористов там будет мало, потому что они не захотят официально регистрироваться… Это была неправильная оценка, они приехали», — сказал де Мезьер, добавив, что «есть и беженцы, которые радикализировались уже здесь».

«Мы не должны быть наивными, хотя нельзя ставить под подозрение и всех беженцев подряд. Но нужно отказаться от представления, что терроризм будет вскоре окончательно побежден», — подчеркнул глава МВД.