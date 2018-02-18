Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» отпустили на свободу сотрудника посольства США в йеменской столице Сане.
Как передает РИА Новости, дипломата удерживали в заложниках шесть месяцев.
Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» отпустили на свободу сотрудника посольства США в йеменской столице Сане.
Как передает РИА Новости, дипломата удерживали в заложниках шесть месяцев.
Дата: 2018/02/18 10:24
Раздел: Мир
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