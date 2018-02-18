Гражданин Азербайджана застрелен из охотничьего ружья на территории фермы, расположенной в селе Джимити грузинского муниципалитета Гурджаани.

Как сообщает АПА, вооруженному инциденту предшествовал скандал. Азербайджанец, получивший огнестрельное ранение в область живота, был срочно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его.

По сообщению, гражданин Азербайджана был убит родственником, который ретировался с места происшествия, однако был задержан полицией через несколько часов. Ему грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.