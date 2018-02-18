Женщина, бежавшая в Южную Корею из КНДР в 2011 году, арестована по обвинению в оказании помощи Пхеньяну, сообщает агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на прокуратуру города Сувон в воскресенье, 18 февраля.

49-летняя женщина обвиняется в поставках 130 т риса на сумму около $97 тыс. в Пхеньян через посредника в Китае. Всего за 2017 год она смогла отправить две партии риса, а перед задержанием готовила к отправке новую партию.

Также стало известно, что женщина продала свой дом в Южной Корее, а также избавилась от всех личных вещей. Следователям задержанная сообщила, что хотела вернуться в Северную Корею, чтобы воссоединиться сыном.