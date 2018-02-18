Первый секретарь посольства Азербайджана в Германии, молодой дипломат Сади Джафаров обратился с вопросами к президенту Армении Сержу Саргсяну. После мероприятия армянский президент подошел к дипломату и заговорил с ним на азербайджанском языке.

Как пишет сайт «Хаккын.аз», это произошло во время выступления армянского президента на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Обращаясь к выступающему Сержу Саргсяну, азербайджанский дипломат отметил, что из-за своей оккупационной политики Армения сегодня осталась в стороне от всех региональных экономических и транспортных проектов.

Модератор панели попытался прервать азербайджанского дипломата, опасаясь, что его вопросы поставят в неудобное положение выступающего президента Армении. Однако Сади Джафаров продолжил свою речь, отметив, что Армения осуществила этнические чистки против азербайджанского народа на оккупированных территориях.

Дипломат отметил, что для урегулирования карабахского конфликта, Армения должна освободить оккупированные территорию, а беженцы вернуться в свои дома. Лишь после этого, Армения сможет принять участие в региональных проектах.

В свою очередь, Серж Саргсян уклонился от прямого ответа и начал рассказывать об экономическом развитии Армении, которая по его словам, опережает страны региона по доходам на душу населения. По логике Саргсяна, Армения продолжает развиваться, несмотря на свою изоляцию.

Сразу после завершения своего выступления, покидая зал, Серж Саргсян подошел к Сади Джафарову и на азербайджанском языке спросил его Hardansan (откуда ты родом- прим. ред.)? Молодой дипломат признался, что он родом из Карабаха, после чего Саргсян промолчал и покинул мероприятие.