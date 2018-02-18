Первый газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз» будет поставлен в Турцию посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) 30 июня текущего года.

Как передает Sputnik Азербайджан, об этом сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, с месторождения «Шахдениз» планируется дополнительно добыть в этом году до двух миллиардов кубометров газа.

«На этот год у нас есть контракт на экспорт производимых дополнительных двух миллиардов кубометров. Со второй половины текущего года газ с новой платформы в рамках второй стадии освоения месторождения «Шахдениз» будет прокачиваться по трубопроводу TANAP», — сказал региональный президент ВР.

Кроме этого, по «Южному газовому коридору» (ЮГК) может транспортироваться в дальнейшем и природный газ с блока месторождений «Шафаг-Асиман».

«В настоящее время проводятся работы по планированию первой разведочной скважины на «Шафаг-Асиман», а разведочное бурение начнется с 2019 года. В случае обнаружения коммерческих запасов топлива его транспортировка будет осуществляться по ЮГК», — заявил Джонс.