Археолог, реставратор, историк из Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Крупа рассказала в интервью «Вестнику Кавказа» о своих наблюдениях за архитектурным обликом Еревана, показавшим признаки систематического уничтожения властями современной Армении исторических памятников эпохи Иреванского ханства. Представляем вашему вниманию данное интервью:

— Расскажите, пожалуйста, о том, что вы обнаружили во время визитов в Ереван.

— Прежде всего, отмечу, что я росла в Харькове с армянскими кумовьями, тетка родная была замужем за азербайджанцем из Баку, то есть ненависти у меня нет ни к тем, ни к другим, напротив, есть уважение и желание работать совместно. В Ереване я бывала не один раз, смотрела памятники, прием был самый радушный, но вот что меня смутило: я походила по городу и не обнаружила ничего из архитектуры периода Иреванского ханства, а ведь это долгий период истории. Я занимаюсь защитой культурного наследия, в связи с чем у меня возникли вопросы: почему я вижу армянские церкви, современную архитектуру красивого города, но не вижу никаких остатков дворцов Иреванского ханства, даже археологических? Вижу одну лишь так называемую персидскую мечеть – но где все остальное? В этом регионе с древних времен существует каменное строительство, там сохранились Эребуни, Тейшебаини, но где остатки ханских дворцов?

Они не могли исчезнуть в результате войн: в Армении ни в Первую мировую войну не было масштабных военных действий, ни во Вторую мировую войну. Бомбы на Ереван не сбрасывались, землетрясений такого масштаба, как в Спитаке, в городе не было. При этом дворцовые комплексы и мечети XIX века не сохранились, хотя обычная застройка того времени осталась, и она хорошо читается. Между тем мечетей в столице Иреванского ханства должно было быть множество. К примеру, в Шуше, которая находится под оккупацией, было 17 мечетей, и в Иреване их не могло бы меньше. Так куда все делось? Напрашивается, к сожалению, единственный вывод – они были умышленно разрушены армянскими властями с определенной целью. И понятно, что это за цель, учитывая противостояние с Османской Турцией и Сефевидским Ираном. О существовании этих памятников есть четкие исторические источники, в частности, фотографии азербайджанцев, жителей Иревана начала XX века, а также картины, например, картина Эриванского дворца в Тбилисском художественном музее. Но сами здания разрушены, а значит, налицо формирование, по сути, политического мифов о прошлом Еревана, не имеющих никакого отношения к истории.

Никто из ученых-историков не будет спорить с тем, что Ереван – это территория большого географического Азербайджана. Так сложилось, что сегодня там существует Республика Армения, и мы можем пожелать ей развития и процветания – но только куда эта страна дела культурное наследие XVII-XIX веков? Дворцовые комплексы столицы ханства, причем независимого и богатого ханства, были стерты с лица земли в рамках доктрины уничтожения наследия и нивелирования исторической памяти.

— Как вы оцениваете эти попытки уничтожить целый пласт истории региона?

— В Украине существовал Хазарский каганат VIII-X веков, в украинском языке осталось множество тюркизмов – но у нас эти страницы истории никто не пытается вырвать. Если я сейчас начну отрицать этот период, сносить его остатки и не учитывать в своих работах, я же буду не историком, а сумасшедшей. Более того, если я буду уничтожать исторические памятники, я стану попросту преступником. У армян сохранилось множество фамилий наподобие Мирзоян, Амирханян, Бекирян, которые говорят о своем тюркском происхождении, и это часть наследия армянского народа, как, скажем, урартский период входит в наследие современного азербайджанского и грузинского народов. Нельзя утверждать, что в течение тысячелетий, со временем палеолита, один народ сохраняется без изменений — не могут быть древние урартцы равны современным армянам, ведь на эти земли приходили другие народы, женились, рожали детей.

Опять же, украинский пример – у нас некоторые националисты считают, что трипольская культура – это древние украинцы. Но ведь это был другой народ, выходцы с территории Малой Азии, чей протоцентр находился на территории современной Турции. Да, трипольская культура участвовала в этногенезе современных украинцев, но она не равна украинцам, ведь потом пришли салтовцы, кочевники, турки, печенеги старо-кипчакского рода, половцы. Этногенез армянского народа происходил в том же ключе.

— В этом году в Армении отмечают 2800-летие Еревана, город провозглашается древнее Рима в армянской научной среде. Насколько это имеет историческую обоснованность? Осталось ли культурное наследие до ханского периода?

— Даты – это, конечно, тоже часть политических мифов. Еще один украинский аналог: В Харькове есть и золотоордынские слои, и памятники эпохи раннего железного века V век до нашей эры, но документально установлено, что дата основания самого Харькова – это 1654 год, это время первого письменного упоминания о Харькове как о городе. Все, что было до этого, не было Харьковом. И тут я должна сказать, что не знаю таких документов, где почти 3 тыс лет назад упоминался бы Ереван под тем или иным названием. На территории Еревана существует городище урартского периода X-VIII века до нашей эры, но это Эребуни и Тайшебаини, сам город Ереван тут не при чем. Определять возраст города можно по его первым упоминаниям в документах, а не по датировкам памятников иных эпох. К сожалению, это сейчас очень модно, например, взять и отметить двухтысячелетие Балаклавы под Севастополем. Не важно, что 2 тыс. лет назад ее никто не упоминал, главное – объявить, отметить, распилить бюджет, насмешить людей.

— Как вы относитесь к словам президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанцы должны вернуться на свои исторические земли?

— Прежде всего, я прекрасно пониманию, что Азербайджан не претендует на территориальную целостность Армении как современного государства, поскольку Азербайджан на всех международных уровнях говорит об этом. Но вполне уместно со стороны президента вспомнить о том, что Иреванское ханство – это часть общей истории Кавказа, тем более с точки зрения борьбы за возвращение территорий, которые 30 лет не подконтрольны Азербайджану как государству. Отмечу, что владельцем Карабаха безусловно является Азербайджан, на момент формирования Азербайджанской Республики это была и есть его территория, не говоря об оккупированных районах, сопредельных карабахской автономии – и все эти земли должны быть возвращены Азербайджану.

Поэтому нет смысла обвинять президента Азербайджана в том, что он собирается объявить войну и захватить Армению, это абсурд с точки зрения международного права. Просто ситуация такова, что Азербайджан сегодня находится, по сути, в более сильном военном положении после проведения военной реформы и многих других преобразований, которые позволили нарастить армию – но, с другой стороны, вопрос возврата территорий азербайджанских по-прежнему не закрыт.