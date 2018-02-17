Еще один военнослужащий ВС Турции погиб в ходе операции в сирийском Африне, говорится в сообщении генштаба ВС Турции в субботу.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне, которые составили 31 человек убитыми и около 150 ранеными, при этом турецкие вооруженные силы, по данным генштаба, «нейтрализовали 1595 террористов».

«Один наш боевой товарищ погиб 17 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь», — говорится в сообщении генштаба.

Кроме того, отмечается, что один турецкий военный погиб и один был ранен в столкновении с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в районе Шемдинли провинции Хаккари на юго-востоке Турции.