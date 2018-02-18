Власти Франции решили увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2025 году.

Как передает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы наблюдаем рост угроз в нестабильном и опасном мире, — сказал он. — Это требует от нас укрепления нашей обороны». Как подчеркнул Филипп, правительство считает необходимым расширить ассигнования на оборону, несмотря на курс на общее снижение расходов государства. «Франция решила к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП», — сказал он.

Филипп отказался комментировать обсуждение военных вопросов на коалиционных переговорах, которые идут в Германии. Одновременно он призвал к расширению европейского сотрудничества в военных вопросах. «Мы хотим развивать это сотрудничество в поддержку НАТО, где Франция намерена играть свою роль», — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что «среди вызовов, с которыми сталкивается современный мир, — проблемы миграции». По его словам, решить этот вопрос помогло бы «большее внимание к странам Африки». «Европа не была готова к такому миграционному кризису», — сказал Филипп.