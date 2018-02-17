Администрация президента США Дональда Трампа полна решимости не ослаблять давление на КНДР, пока Пхеньян не свернет свою ракетно-ядерную программу.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу в Далласе (штат Техас) вице-президент Майкл Пенс. Трансляцию выступления вела общественно-политическая организация WFAA, на мероприятии которой выступал Пенс.

«На прошлой неделе мы все рукоплескали сборной США на Олимпиаде [в Республике Корея]. Мы с нашими союзниками заняли решительную позицию и дали ясно понять, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать максимальное давление на диктатуру Северной Кореи, пока она не перестанет угрожать нашей стране и не свернет раз и навсегда свою ракетно-ядерную программу», — подчеркнул Пенс.

Он упомянул КНДР в контексте противодействия государствам, которые Вашингтон обвиняет в спонсировании международного терроризма. «Мы ведем борьбу с радикальным исламизмом на территории противника и на своих условиях. Мы поставили государства-спонсоров терроризма на счетчик, при нашей администрации Соединенные Штаты никогда не станут сертифицировать ужасную ядерную сделку с Ираном, который дестабилизирует обстановку в регионе», — сказал вице-президент США. Он обещал, что Соединенные Штаты «не будут знать покоя, пока не завершат разгром» террористической группировки «Исламское государство», в первую очередь на территории Сирии и Ирака.