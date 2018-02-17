Киев начнет переговоры с Москвой только после возобновления территориальной целостности Украины.

Об этом во время ланча на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Петр Порошенко. Слова президента приводит издание «ГОРДОН».

«На следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры (с Россией — ред.) по различным другим вопросам», — заявил он.

Ранее в Мюнхене Порошенко обвинил Москву в «дестабилизации ситуации в Европе» и развязывании «глобальной гибридной войны». Он также потребовал запретить российский флаг по всему миру.