Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщили Trend в субботу в пресс-службе МИД.

Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Напомнив о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в феврале 2017 года в Брюссель, министр подчеркнул ее особое значение с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Эльмар Мамедъяров сказал, что Азербайджан приветствует поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана на основе единых принципов в пределах признанных на международном уровне границ со стороны стран-членов Восточного партнерства Европейского союза.

Глава МИД также рассказал о предстоящих в Азербайджане 11 апреля досрочных президентских выборах.

В ходе разговоров было подчеркнуто значение в рамках сотрудничества в сфере транспорта и связи железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и транспортного коридора Восток-Запад.

Эльмар Мамедъяров, проинформировав о переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, сказал, что для изменения статус-кво и достижения прогресса в урегулировании конфликта армянские войска в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН должны быть выведены с оккупированных территорий.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.