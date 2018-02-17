Министр энергетики Пярвиз Шахбазов 16-17 февраля принял участие в 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства энергетики, в рамках конференции Пярвиз Шахбазов провел ряд двусторонних встреч. Состоялись встречи с заместителем секретаря Госдепартамента США по вопросам энергетики Даном Броуиллете, генеральным директором UNIPER Клаусом Шафером и председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. На встречах состоялся обмен мнениями относительно вопросов двустороннего сотрудничества.