Продолжаются наблюдения специалистов на Баиловском склоне на территории Сабаильского района. Первичный отчет представлен в Кабинет министров.

Об этом корреспонденту АЗЕРТАДЖ сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.

Начальник экспедиции сказал, что неправильно говорить о полной стабилизации процесса, оползни могут снова активизироваться. Над скользящим блоком возникли многочисленные трещины и потому здесь опасно проводить измерительные работы. В настоящее время ведется боковое наблюдение, так как невозможно установить маяк. На этой территории есть наблюдательная база Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они могут определить поверхностное сечение склона.

А.Гаралов также довел до внимания, что в случае интенсивных осадков грунт «потяжелеет» и оползневый процесс может ускориться.

В свою очередь, генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли отметил необходимость проведения на Баиловском склоне долгосрочных исследований. «Каждый день проводятся всесторонние исследования сейсмологической напряженности. Мониторинги должны продолжаться несколько месяцев. Изучаются причины возникновения процесса, плоскость оползня, территория охвата, направление, масса, глубина. По завершении исследования будет подготовлен отчет», — отметил гендиректор РЦСС.