Первая партия из 10 российских танков Т-90 отправлена в Ирак с территории РФ и прибудет в арабскую страну в ближайшее время, заявил РИА Новости глава местного комитета по обороне в парламенте Хаким аз-Замили.

«Первая партия из десяти российских танков Т-90, а также бронетранспортеров была отправлена с российской территории 15 февраля, она прибудет на иракскую землю скоро», — сказал аз-Замили.

По словам депутата, поставка российских танков приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака, так как они обладают современной техникой и нацелены на борьбу с терроризмом».

Он отметил поддержку РФ в рамках оружейных контрактов, а также долгую историю военно-технического сотрудничества двух стран. Депутат напомнил, что Ирак до смены власти в 2003 году опирался в основном на российское вооружение.

Как отмечал посол РФ в Ираке Максим Максимов, Россия уже поставила Ираку большое количество военной техники, зарекомендовавшей себя в боях с террористами в Сирии, в частности, вертолеты Ми-35М и Ми-28Н, штурмовики Су-25 и ПТРК «Корнет-Э». Максимов выразил надежду, что Ирак запросит поставки ЗРК С-400 «Триумф».