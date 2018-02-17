Два человека погибли в результате взрыва на заводе агропромышленной компании Saipol в Дьепе на севере Франции.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в эфире радиостанции Franceinfo супрефект Дьепа Жан-Эрик Винклер.

Взрыв на заводе, специализирующемся на производстве растительного масла и сопутствующих продуктов, прогремел около 10.45 по местному времени. За взрывом последовал пожар, к настоящему моменту пожарным удалось справиться с огнем.

Причина трагедии пока не называется, однако известно, что в момент взрыва на месте проводились технические работы.