Турция никогда не использовала химическое оружие в рамках своей деятельности в Сирии и всегда проявляла заботу о мирных жителях. Об этом сообщает в субботу агентство Reutersсо ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Это необоснованные обвинения. Турция никогда не использовала химическое оружие. Мы заботимся о гражданских лицах при операции «Оливковая ветвь», — заявил собеседник агентства. Он также добавил, что данные о пострадавших в результате турецкой газовой атаки мирных жителях являются проявлением «черной пропаганды».

Ранее в субботу агентство SANA сообщало, что порядка шести жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом, предположительно, хлором.