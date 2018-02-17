Объект всемирного наследия ЮНЕСКО — буддийский монастырь и храм Джоканг — загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал «Сина».

Пожар был потушен, никто не пострадал.

Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.