Временный поверенный в делах Нидерландов Эрик Вестстрате вызван в МИД Турции в связи с обсуждением в Палате представителей парламента Нидерландов темы событий 1915 года в Османском государстве.

Как передает Анадолу, об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Напомнив, что проект, подготовленный рядом проармянских политиков, в предстоящие недели планируется вынести на обсуждение Палаты представителей парламента Нидерландов, дипломат подчеркнул, что позиция Турции в связи с событиями 1915 года основана на исторических фактах и правовых нормах.

Дипломат напомнил, что согласно решению европейских инстанций, тема событий 1915 года открыта для обсуждений. «Тема событий 1915 года особо чувствительна для Турции и турецкого народа. Попытки рассмотрения данного вопроса в отрыве от исторического и правового контекста, и политизация этой темы, недопустимы», — сказал Аксой.

Представитель МИД Турции призвал нидерландских политиков пересмотреть предвзятую позицию в отношении Турции и прекратить попытки политизации исторических тем. «Если Нидерланды действительно хотят внести вклад в решение исторического вопроса, то им следует поддержать настоятельную инициативу Турции от 2005 года по формированию Совместной научной комиссии, в состав которой войдут ученые и эксперты по истории Османского государства», — подчеркнул дипломат.

По словам Аксоя, европейский дипломат был проинформирован об ожиданиях Анкары по данному вопросу, «что продемонстрирует желание Нидерландов к нормализации связей с Турцией».