В Китае разработана новая вакцина против гриппа с применением нанотехнологий. Об успехах в соответствующих исследованиях, как сообщает в агентство «Синьхуа», объявила группа ученых из Уханьского института вирусологии при Академии общественных наук Китая.

По словам руководителя исследовательской группы Цуй Цзунцяна, интраназальная нановакцина может эффективно работать против широкого спектра вирусов гриппа и позволяет вырабатывать сильные иммунные реакции для борьбы инфекцией.

«В ходе исследований наша вакцина показала хорошие результаты против вирусной инфекции со штаммом H1N1 и H9N2 при проведении испытаний на мышах», — сказал ученый. По его словам, вакцина с наночастицами 3M2e-rHF может стать весьма эффективным средством для защиты от самых разных видов гриппа.

Этой зимой во многих регионах Китая власти были вынуждены принимать дополнительные меры по борьбе с сезонной вспышкой гриппа, которая, по оценкам экспертов, была на 71% выше среднестатистического уровня, наблюдавшегося последние три года. Особенно высокая заболеваемость отмечалась у детей.

Вспышки гриппа были зафиксированы также в США, Канаде, Великобритании, Италии, в странах Северной Африки, Японии и Республике Корея.