21 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в саммите ГУАМ в Молдове.

Как сообщает передает АПА, Г. Квирикашвили сказал на встрече со своим молдавским коллегой Павлом Филипом в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Г. Квирикашвили выразил готовность поддержать активное сотрудничество в рамках председательства Грузии в ГУАМ.

Стороны также обменялись мнениями о двусторонних отношениях, евроинтеграции и реформах в обеих странах. Премьер-министры подчеркнули успешное двустороннее и многостороннее сотрудничество между двумя странами.

Отметим, что в 2018 году Молдова будет председательствовать в ГУАМ.