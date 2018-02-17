Несколько моделей выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах против французского фотографа Патрика Демаршелье.

Как передает «Газета», личный фотограф принцессы Дианы попал в число 25 влиятельных представителей мира моды, которых обвинили в сексуальных домогательствах 50 моделей. Журнальное издательство Condé Nast, занимающееся выпуском таких изданий, как GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, уже заявило о том, что не будет сотрудничать с Демаршелье.

«Мы проинформировали Патрика, что мы не будем сотрудничать с ним в предвидимом будущем», — говорится в заявлении издательства.