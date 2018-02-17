Южная Корея изучает вариант проведения зимних Азиатских игр 2021 года вместе с КНДР в целях укрепления межкорейских связей. Об этом сообщил губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун, передает ТАСС.

В Пхёнчхане (провинция Канвондо) с 9 по 25 февраля проходят XXIII зимние Олимпийские игры.

По словам Мун Суна, в провинции хотят найти наилучшие способы грамотного использования олимпийских объектов после окончания Игр-2018. «Мы начнем процесс [анализа этой возможности] в ближайшее время, после окончания Олимпиады, — сказал он. — Эта инициатива позволит продолжить курс на укрепление межкорейских отношений и примирение через спорт».

Предложение, если оно будет выдвинуто, должно быть одобрено Министерством объединения Республики Корея. В случае положительного решения на Играх может быть задействован горнолыжный курорт «Масик» в КНДР. «Мы видим, что ситуация располагает для того, чтобы Южная Корея и КНДР подали совместную заявку на проведение зимнего спортивного мероприятия. Совместное шествие двух стран во время открытия Игр-2018 стало основой для сокращения напряженности на Корейском полуострове», — отметил Мун Сун.