«Страны Европы должны самостоятельно определять свою позицию по поставкам энергоносителей»

Как передает РИА Новости, глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал: «Россия своих подходов к сотрудничеству с Европейским союзом не меняла. Хотели бы видеть его сплоченным, опирающимся на коренные интересы стран-членов. Они должны сами определять, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи: например, как обеспечивать свои потребности в энергоносителях — с прагматичных, коммерческих позиций или под влиянием политико-идеологических соображений».