Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела вопрос утверждения еще семерых кандидатов на предстоящие 11 апреля президентские выборы.

Как сообщает АПА, на заседании были утверждены кандидатуры председателя партии Единый Народный Фронт Азербайджана Гудрата Гасангулиева, самовыдвиженцев Асифа Мамедова и Эльшана Гасанова, выдвинутого от партии «Движение национального возрождения» Фараджа Гулиева, выдвиженца от «Инициативной группы фронтовиков» Рази Нуруллаева, выдвиженца от Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) Араза Ализаде, выдвиженца от партии Современный Мусават Хафиза Гаджиева.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова отметила, что для утверждения указанных кандидатов имеются юридические основания. Вопрос утверждения каждого кандидата был вынесен на отдельное голосование. Позже были зарегистрированы полномочные представители кандидатов в президенты.

В конце были рассмотрены текущие вопросы.