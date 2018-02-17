Судебно-медицинское исследование не выявило признаков переохлаждения, внутренних или внешних травм у погибшей трехлетней воспитанницы детского сада Захры Алиевой в Новой Москве.

Как передает «Газета», об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, особо тщательно была проверена информация СМИ о том, что ребенок был оставлен на морозе без присмотра.

«Благодаря своевременному возбуждению уголовных дел, удалось быстро установить картину произошедшего. В том числе, для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция», — заявила С.Петренко

По ее словам, сведения о том, что З.Алиева находилась на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего она была обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли.

«После того, как у девочки произошел приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь», — добавила представитель СК.