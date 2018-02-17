США продолжат твердую поддержку Грузии как с точки зрения повышения обороноспособности страны, так и в процессе интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Об этом заявил в субботу в Мюнхене министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Слова главы Пентагона приводятся в обнародованном в субботу сообщении пресс-службы правительства Грузии, передает ТАСС.

В нем отмечается, что Квирикашвили «выразил благодарность США за поддержку Грузии, указав на то, что минувший год был особо успешным в плане развития сотрудничества двух стран».

На встрече стороны обсудили «вопросы региональной безопасности и вопросы развития сотрудничества двух стран». «Было акцентировано внимание на ходе реформ в Грузии в сфере обороны, процессе интеграции страны в НАТО, было отмечено, что США твердо поддерживают Грузию в интеграции в НАТО», — говорится в сообщении.

«Министр обороны США указал на важную роль военнослужащих ВС Грузии в обеспечении региональной и глобальной безопасности», — отмечается в документе.