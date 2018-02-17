Австрия решила отменить запрет на курение в общественных местах, передает BBC.

В рамках принятого в 2015 году закона в мае в Австрии должны были полностью запретить курение в общественных местах, однако новое правительство страны, сформированное консерваторами из Народной партии и правыми из Партии свободы, отказалось от этих планов.

Инициатором отмены был лидер Партии свободы, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший в январе в парламенте, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.

Рестораны, заявил Штрахе, должны иметь свободу выбирать, нужен ли им зал для курящих, где гражданин сам решает, хочет ли он за кофе насладиться сигаретой, трубкой или сигарой.