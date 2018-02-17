В ходе проведенной Служба государственной безопасности операции был задержан гражданин Азербайджана Алыев Эльдениз Камиль оглу, который представлялся начальником управления СГБ одного из районов Баку. Алыев Э. мошенническими путями брал деньги у граждан под различными предлогами.

Алыев Э. был задержан в качестве подозреваемого лица во время оперативных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности.

Как сообщает АПА, Алыев Э. был передан следствию по возбужденному в СГБ уголовному делу.

В настоящее время расследование продолжается.