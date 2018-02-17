В Нигерии погибли 36 человек в перестрелке из-за стада овец, сообщает News Agency of Nigeria.

Отмечается, что местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденные домашние животные. Мужчина был вынужден бросить отару и бежать.

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция.

Всего было обнаружено 18 трупов, однако стражи порядка уверены, что бандиты унесли еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются.