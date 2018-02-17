Глава МИД России Сергей Лавров назвал недальновидными действия США по курдскому вопросу в контексте военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, которую проводит Турция.

«Вся эта история лишний раз подчёркивает недальновидность, близорукость, как угодно это назовите, если не злой умысел со стороны. C самого начала своих действий в Сирии американцы сделали ставку на курдов и игнорировали недовольство Турции», — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что позиция Анкары в вопросе курдских группировок, которые считаются в стране террористическими, никогда не была секретом.

«Турки неоднократно говорили, что они будут всячески препятствовать тому, чтобы именно курды взяли под контроль границу между Сирией и Турцией. Тем не менее американцы на протяжении всего этого периода последовательно вооружали, причем достаточно массированно, курдские отряды, игнорируя турецкую позицию», — заявил российский министр.

Лавров подчеркнул, что американская «игра с курдским вопросом» очень опасна и может привести к большим неприятностям в других странах, где проживают курды.