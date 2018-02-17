18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, к вечеру интенсивные, ближе к ночи местами на полуострове ожидается мокрый снег. Прогнозируется северо-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным, временами с усилением.

Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 90-100%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. В отдельных местах туман. Прогнозируется восточный ветер, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем – 0-3 градусов мороза.