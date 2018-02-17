Армения не может и не должна оставаться в стороне от того, что происходит с курдами на севере Сирии и юго-востоке Турции, заявил в ходе видеомоста Москва-Ереван проживающий в России востоковед, армянин по национальности, Семен Багдасаров.

Эксперт считает, что Армения должна была оказывать курдским боевикам хотя бы гуманитарную помощь.

«Нельзя отсиживаться. Нужно мобилизовать усилия для борьбы с общим историческим врагом. Юго-восток Турции непосредственно граничит с Арменией», — цитирует его слова «Спутник Армения».

Сказанное касается и сирийского конфликта, в котором Ереван «по непонятным для эксперта причинам» хранит молчание и бездействует. Между тем, отмечает Багдасаров, на территории арабской страны существует огромная армянская община, «представители которой также воюют против исламистов и турок».

С.Багдасаров стал голословно обвинять турок в «бомбежке христианских церквей»

Он также отметил, что в Армении много езидов, являющихся гражданами страны.

«Возникает вопрос – а кто, собственно, должен защитить их соотечественников в сирийском Африне? Почему руководство Армении остается в стороне? Может, хотя бы гуманитарную помощь оказали?» — пожаловался эксперт.

При этом Багдарасов отмечает, что сотрудничество с курдами было бы выгодно армянскому государству и с чисто военной точки зрения: «Можно было бы использовать опыт сирийских курдов в противостоянии с Азербайджаном».

«Пригласите курдских лидеров в Степанакерт (оккупированный Ханкенди – ред.), пусть покажут, как надо бороться с врагом, многократно превосходящим в живой силе и технике. Пусть покажут, как применять боевые тоннели, обеспечивающие прямой выход в тыл и фланги врага», — сказал Багдасаров.

Minval.az