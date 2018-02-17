В Баку в результате цепной аварии погибли 2 человекаВ Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА , вчера около 17:00 на проспекте Г.Алиева в Наримановском районе столкнулись автомобиль марки «Opel», за рулем которого находился житель Баку Рагим Манафов, автомобиль марки «Toyota», которым управлял житель Баку Эльданиз Меджидов, автомобиль марки «Volkswagen», за рулем которого находилась Самира Алиева, и автомобиль марки «Mercedes», которым управлял Намиг Керимов.

В результате цепной аварии жители Баку Расим Манафов и Олег Синьков скончались на месте, водитель и другой пассажир были госпитализированы.

По факту в Наримановском РУП ведется расследование.