Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования гибели трехлетней азербайджанки Захры Рзаевойдевочки в детском саду 2120 в Новой Москве. Как стало известно, речь идет о расследовании двух уголовных дел: первое завели по части 2 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), а второе — по статье 293 УК РФ («халатность»), сообщает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

Так, Бастрыкин поручил в оперативном режиме докладывать ему о ходе расследования. При этом он заявил о необходимости тщательным образом проверить всю имеющуюся информацию, установить причины случившейся трагедии и привлечь к ответственности виновных. Также глава СКР отметил, что к гибели ребенка привели «безразличие, бесчеловечность и беспечность».

Как сообщается на сайте Следственного комитета, в настоящее время правоохранители уже проверяют соблюдение сотрудниками детсада, где погибла девочка, своих обязанностей и мер по обеспечению безопасности детей. «По результатам уже проведенных мероприятий принято решение о возбуждении уголовного дела по сататье 293 УК РФ («халатность»)», — говорится в заявлении СКР.

Напомним, в минувшую пятницу, 16 февраля, воспитательница и нянечка детского сада 2120, расположенного на территории Новой Москвы, вывели детей на прогулку. Возвращаясь же обратно, они заметили отсутствие одного ребенка. Вернулись за пропавшей девочкой практически сразу, однако было уже поздно — тело трехлетней девочки нашли в сугробе.