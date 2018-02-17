Отец погибшей в детском саду в Новом Москве трехлетней азербайджанки Ниязи Рзаев рассказал каналу «360» о своей дочери и обстоятельствах ее гибели.

Семья Рзаевых переехала в Москву два года назад, у них трое детей. Старшая девятилетняя дочь ходит в школу, средний шестилетний сын — в тот же детский сад, что и младшая.

По словам отца, девочка не любила ходить в детский сад. Малышка часто говорила, что не хочет идти в учреждение, потому что там ее обижают воспитатели.

«Она в том году пошла [в детский сад] первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-топерестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают»», — рассказал он.

Рзаев признался, что дочь могла немного покапризничать, но в садике она проводила не так уж много времени: ее всегда забирали до 12.30.

Именно в это время ему и позвонили в пятницу, 16 февраля.

«Я был на работе. Позвонили, сказали, что нам срочно надо приехать. Я спросил: «Что-то серьезное? Сказали, что вот такой случай, и вам надо приезжать». Приехали, смотрю, лежит без сознания. Сказали, что ребенок на улице играл и вдруг упал и сознание потерял», — рассказал отец.

По его словам, месяц назад семья сдавала все анализы. Девочка была здорова.

«Она добрая, общительная. Всегда надевала [платье] и говорила: «Я принцесса». Настоящая принцесса…», — рассказал он.

В пятницу утром воспитательница и нянечка сада №2120 «Белоснежка» вывели на прогулку младшую группу. Уже после того, как детей привели обратно, взрослые не досчитались одной воспитанницы и побежали обратно во двор. Девочка 2014 года рождения лежала на снегу, прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети рассказали, что в конце прогулки погибшая девочка пошла забирать игрушки из домика, где они все вместе играли. Там ее позже и нашли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность». Всех сотрудников детсада направили на допрос.

Куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов опровергает сообщения о том, что воспитатели просто забыли девочку. По его словам, директор школы, в ведении которой находится и детский сад, рассказала, что «ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей» и «девочке стало плохо».

«Незамедлительно была вызвана скорая помощь, а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти», — подчеркнул куратор.

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина, в свою очередь, отметил, что выводы о причинах инцидента будут сделаны, когда расследование завершится.