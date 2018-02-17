Руководство соцсети Facebook намерено принять ряд мер в сфере информационной безопасности, в частности — увеличить в два раза число специалистов данного профиля. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении вице-президента Facebook Джоэла Каплана, передает ТАСС.

«Мы знаем, что можем сделать больше для предотвращения будущих атак», — отметил Каплан, говоря о возможности использования соцсети хакерами в своих целях. «Мы направляем на это значительные средства, в частности, увеличиваем число людей, которые работают в сфере безопасности, с 10 тыс. до 20 тыс. в этом году, — пояснил представитель Facebook. — Мы также продолжаем тесно взаимодействовать с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями, чтобы разработать методы защитить страну и людей, пользующихся нашей соцсетью».

В сентябре текущего года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.