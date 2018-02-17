Во время операции по удалению раковой опухоли британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера, пишет BBC.

71-летнему Питеру Мэггзу удалили три ребра и половину грудинной кости, поместив вместо них протез.

Раковая опухоль разрослась величиной с теннисный мяч и ее удаление повлекло за собой обширные повреждения грудной клетки.

Операция длилась восемь часов. Ее провели в госпитале Моррисон в Суонси — втором по величине городе Уэльса.

Обычно в таких случаях хирурги отливают протез из специального медицинского цемента.

Но благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава.