Данная тема назревала давно, так как очень много людей жаловались на бездействие полиции в случае бытовых проблем, никак не связанных (пока что) с криминалом. Мы не станем говорить о том, что профилактики преступлений в стране не существует вообще, это было бы неправдой, но что касается именно социально-бытовой сферы – то тут уж точно никакой профилактики не существует. А ведь, тем не менее, большая часть проблем всегда начинается именно с быта.

Начнем с простого примера: несколько недель назад в социальной сети Фейсбук муссировалась тема о том, как жительница Баку жаловалась на соседа, ведущего себя по-хамски: мужчина включал музыку на полный ход после 23.00, плевал на лестничной клетке, и всякий раз агрессивно воспринимал любые попытки женщины призвать его к порядку. Заявление участковому не привело ни к чему: мужчина продолжал бесчинствовать. Кончилось тем, что вмешался брат женщины, которому она неоднократно жаловалась на поведение соседа, и дело завершилось дракой, в результате чего у женщины и ее семьи начались серьезные проблемы, а сосед – естественно – в деле является ПОТЕРПЕВШИМ. Самое интересное, что жалоба, написанная в полицию, при рассмотрении данного дела не возымела никакого эффекта. Факт – драка, и вот сейчас полиция работает в этом направлении. На вопрос, что предпринял участковый по отношению к хаму, был получен ответ: «Я с ним поговорил, он обещал больше так не делать». Но делал! И довел ситуацию до крайней точки кипения.

Если бы действие происходило в стране, где в полную силу работают законы, этого хама-соседа не просто бы вызвали, а пришли бы с проверкой – неожиданно, в то самое время, о котором писала в заявлении женщина, и поймали бы его с поличным, составили протокол и на месте сделали бы предупреждение: еще раз повторится – будешь отвечать по закону (вплоть до передачи дела в суд) за нарушение правил общественного порядка.

Рассмотрим другой пример: оскорбления в Интернете. Неоднократно в СМИ появлялись новости о массовых драках и поножовщине на почве оскорблений в соцсетях.

А ведь всего этого ужаса могло бы и не быть, если бы сотрудники полиции всерьез занимались бы профилактикой преступлений.

Конечно же, в УК АР существует статья 147 (оскорбление чести и достоинства), конечно же, по факту жалобы должно проводиться расследование, но ничего этого нет. Если и рассматривают чьи-то дела по статье 147, то, в основном, медийных фигур Азербайджана: актеров, певиц, политиков. А простые граждане, как правило, получают одно-единственное решение: ПОМИРИТЕСЬ. При этом «расследованием» в учет не берутся даже такие серьезные факты, как распространение в социальных сетях личной информации и взлом чужих «профайлов». ПОМИРИТЕСЬ или ПОДАВАЙТЕ В СУД (последнее – не факт, что процесс вообще состоится). Легче всего перевести дело на так называемую «гражданку» (несмотря на наличие улик, конкретно тянущих на уголовную статью), и избавить себя от кропотливого расследования. А если завтра оскорбленный человек, не получивший никакой сатисфакции, пойдет на самосуд, то отвечать он уже будет совсем по другой статье. Хотя если бы полиция вовремя услышала этого человека и приняла бы меры в отношении оскорбителя, то не случилось бы трагедии.

Можно привести еще несколько примеров бытового насилия, когда избитая мужем жена идет в полицию, а ей советуют «не позорить свою семью» и возвращаться домой. Дескать, муж и жена сами разберутся, и третий тут лишний. А если завтра муж убьет свою жену – вот тогда полиция начнет работать.

Что же получается? Значит, если нет мордобоя, крови и смерти, заявления граждан о бытовых правонарушениях сотрудниками полиции всерьез восприниматься не должны?

Ромен Ролан сказал как-то очень точную формулирующую фразу «Если порядок несправедлив, беспорядок становится началом справедливости». И, если честно, автор этих строк не особо удивляется, потому что до тех пор, пока в нашей стране, наконец, не появится нормальная и работающая система правосудия, система работающая по принципу НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, так и будет.

В ходе весенней сессии Милли Меджлиса необходимо принято новый законопроект, который — помимо идеологических и воспитательных мер, должен обязательно предлагать и обязательные меры индивидуальной профилактики, которые будут применяться к тому или иному правонарушителю. В данном законопроекте обязательно должен предусматриваться и принудительный административный надзор, поводом для которого могут быть сообщения физических и юридических лиц, сообщения в СМИ, материалы, поступившие из госорганов и органов местного самоуправления, а также решения судов.

Обязательно должен рассматриваться вариант индивидуального предупреждения для конкретного человека, личные характеристики которого объективно говорят о возможности совершения им в будущем преступного деяния.

Объектом индивидуального предупреждения может становиться как непосредственно человек, его негативные социальные качества, так и социальная микросреда, его окружающая (семья, быт, трудовой коллектив).

Должно обязательно учитываться количество правонарушений, совершенных этим лицом, обязательно закрепленных на основании жалоб, заявлений и публикаций. Кроме того, необходимо чтобы в законодательстве обязательно был утвержден пункт принудительного медицинского освидетельствования таких лиц на предмет выявления употребления наркотических средств, алкоголя или же проблем с психикой.

Все эти меры — и есть та самая реальная профилактика бытовых преступлений, которой сегодня так не хватает.

По мнению психолога Азада Исазаде, общество сегодня находится в состоянии агрессии из-за нестабильной экономической ситуации. И потому с каждым нерассмотренным заявлением или рассмотренным, но не удовлетворенным в правоохранительных органах заявлением человек, теряя веру в справедливость, заражается синдромом Робина Гуда:

— Но только не в смысле «грабить богатых, и отдавать бедным», а в разрезе восстановления справедливости собственными силами, — отмечает А. Исазаде. — Эти самые «собственные силы» заставляют его брать в руки нож и идти решать свой вопрос посредством суда Линча. На самом деле, ситуация крайне опасная: на что способен обиженный человек – не знает никто. И в результате таких вот разборок СМИ пестрят новостями о поножовщине, побоях и суицидах. Катастрофическое падение доверия к полиции и судам выливается в попытки людей вершить судопроизводство самостоятельно. И чаще всего такие самосуды заканчиваются страшными бедами. А потому я считаю, что правоохранительные органы обязательно должны проводить профилактику во всех сферах преступлений, и – в первую очередь – в социально-бытовой нише, потому что очень многие преступления развиваются по принципу снежного кома, ведь все начинается с малого. Если бы жалобщика вовремя выслушали, вовремя приняли меры, то глобального зла можно было бы избежать.

P.S. Человек ни в коем случае не должен терять веру в справедливое правосудие, иначе на земле воцарится хаос. Автор заметки исключительно за закон и порядок. Но что делать тем гражданам, которых не выслушали, проигнорировали, не помогли? Путь один, и заканчивается он страшно…

Яна Мадатова

Minval.az