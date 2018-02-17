Вертолет, в котором находились министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурато, потерял управление и упал на автомобиль, сообщили в правоохранительных органах страны.

Трагедия произошла при облете территории, которая пострадала во время землетрясения в мексиканском штате Оахака. Глава МВД и губернатор участвовали в инспекционном облете пострадавших зон.

На высоте около 30 метров вертолет потерял управление. Машина свалилась на автомобиль. В результате столкновения погибли несколько человек. Находящиеся в вертолете люди отделались травмами.